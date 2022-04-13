Kremlin'den Biden'a 'soykırım' yanıtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da "soykırım" yapmakla suçlamasına Kremlin'den "kabul edilemez" yanıtı geldi.

Kremlin'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Moskova durumu çarpıtmaya yönelik bu tür girişimleri kabul edilemez buluyor" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Iowa'da yaptığı konuşmada artan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili "Aile bütçeniz, deponuzu doldurma beceriniz, bunların hiçbiri bir diktatörün yarım dünya ötede bir savaş ilan edip, soykırım yapıp yapmamasına bağlı olmamalı" demişti.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin ilk kez "soykırım" ifadesini kullanan Biden daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da yapılanlar için soykırım dedim çünkü buna ilişkin kanıtlar artıyor. Putin'in Ukraynalı olabilme fikrini bile ortadan kaldırmaya çalıştığı giderek daha net şekilde görülüyor" diye konuşmuştu.