Kremlin: Türk Akım'a saldırı girişiminde bulunanlar gözaltına alındı

Kremlin'den Türk Akım Boru Hattı'na yönelik saldırı girişimi ile ilgili açıklama yapıldı. Interfax ajansının aktardığına göre açıklamada, Türk Akımı doğalgaz boru hattına yönelik saldırının engellendiği ve sabotaj girişimine ilişkin birkaç kişinin tutuklandığı duyuruldu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Türk Akım'a yönelik saldırı girişimi olduğunu ve söz konusu saldırının önlendiğini açıklamıştı. Putin, "Türk Akım'da sabotaj yapmayı planlıyorlardı ama önledik. Türk Akım herhangi bir kesintisi olmadan çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.