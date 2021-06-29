Kremlin Sözcüsünden aşı açıklaması: Hedefe ulaşamayacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya vatandaşlarının yüzde 60'ını sonbahara kadar aşılama planını gerçekleştiremeyeceklerini ve bu sürecin tarihlerinin öteleneceğini söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Halkın yüzde 60'ını aşılamayı başaramayacağımız görülüyor. Aşı olmak isteyenlerin sayısında sadece bu hafta bir artış görüyoruz. Maalesef şimdiye dek aşılama dinamiği düşüktü" dedi.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesine rağmen aşılama dinamiğinin düşük seviyede kalmasından üzüntü duyduklarını söyleyen Peskov, aşılama süreci için koyulan hedef tarihlerin öteleneceğini kaydetti.

Sputnik'te yer alan haberde şu anda bilinçli hareket eden insanların sayısının giderek arttığını belirten Peskov, bu dinamiğin aynı şekilde devam etmesini umduklarını söyledi.