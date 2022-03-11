Kremlin: Şiddet çağrılarını engellemezse Meta'nın tüm faaliyetlerini durdururuz

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Facebook ve Instagram Rusya Federasyonu'na yönelik şiddet çağrılarını engellemediği takdirde Moskova en sert önlemleri alacak" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Meta’nın yönettiği Facebook ve Instagram’da Ruslara karşı şiddet çağrılarının engellenmemesi durumunda Moskova’nın en kararlı şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Reuters'ın Meta’nın nefret söylemlerine kısmen izin vereceği haberine ilişkin konuşan Peskov, “Bu çok dikkatli bir şekilde incelenmesi ve teyit edilmesi gereken bir bilgi. Durumun böyle olmamasını umuyoruz, eğer böyle olursa da şirketin faaliyetlerini durdurmaya yönelik en kararlı tedbirlerin alınması gerekir” dedi.

Sputnik'in aktardığına göre diğer ülkelerin yönetimlerinin açıklamalarıyla Rusofobi’nin gelişimine ve Ruslara karşı nefrete katkı sunmamasını umduklarını belirten Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in temasları sırasında bu konunun ele alınıp alınmadığı sorusuna, “Temaslar sırasında başka hedefler oluyor, başka meselelere odaklanılıyor” yanıtını verdi.

Peskov, şöyle devam etti: “Fakat Rusofobik tutumun gelişmesi, tarafımızı er ya da geç bu kampanyanın sona erdirilmesi için başka ülkelerin liderlerine oldukça açık bir dille tedbirler alma çağrısında bulunmaya zorlayacaktır.”

Öte yandan Batılı ülkelerdeki vatandaşların Ruslara karşı oluşan nefret atmosferinden dolayı dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Sözcü, "Vatandaşlarımız tetikte olup gerekli dikkati göstermeli” diye konuştu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) insan haklarıyla ilgili birçok siteye erişimi engellemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, “Düzenleyici kurum sadece yasalar çerçevesinde hareket ediyor. Yasa doğrultusunda işlevini yerine getiriyor. Bu nedenle ortada bu şekilde uygulanan bir kanun söz konusu” dedi.