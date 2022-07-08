Kremlin: Rusya Ukrayna'da potansiyelinin sadece küçük bir kısmı kullanılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Sputnik'in haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Rusya'nın Ukrayna'da henüz hiçbir şeye başlamadığı’ şeklindeki sözleri sorulan Peskov, "Devlet başkanı, Batılı ülkelerden, Kiev'den gelen, Kiev'in zafere kadar savaş alanında ilerleyeceği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Burada Putin, potansiyellerin tamamen kıyaslanamaz olduğunu hatırlattı. Rusya'nın bu açıdan potansiyeli o kadar büyük ki, şimdi özel askeri operasyonda bunun sadece küçük bir kısmı kullanılıyor. Bu nedenle Batılıların tüm bu açıklamaları kelimenin tam anlamıyla saçmalık. Sadece Ukrayna halkının acısını derinleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

‘Rusya, petrol ve doğalgazı siyasi silah olarak kullanma iddialarını reddediyor’

Rusya’nın 'Moskova'nın doğalgaz veya petrolü bir ‘siyasi baskı silahı’ olarak kullandığı' iddialarını reddettiğini ve Avrupa'nın enerji güvenliğini garanti etme kabiliyetine sahip olmaya devam ettiğini belirten Peskov, “Rus tarafının gaz veya petrolü siyasi baskı silahı olarak kullandığına dair her türlü ima veya doğrudan açıklamayı tamamen reddediyoruz. Böyle bir şey yok. Rusya tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor. Rusya daha önce olduğu gibi Avrupa'nın enerji güvenliğini tam olarak garanti etme kabiliyetine sahip ve şu anda Avrupa ülkelerinde vergi mükelleflerine gelen çok yüksek elektrik, ısınma vb. faturaların olmayacağını garanti edebilecek durumda” dedi.

Kanada'da onarımdan geri dönmeyen Kuzey Akım gaz boru hattı türbinine ilişkin yorum yapan Kremlin Sözcüsü, bu ünitenin Almanya'ya teslim edilmesinin doğalgaz tedariki hacmini artıracağını söyledi.