Kremlin: Putin, sınır işbirliği bağlamında Zelenskiy ile Kırım'ı tartışmaya hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kırım konusunu iki ülke arasındaki sınır işbirliği bağlamında görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, Kiev "Kırım'ın Rusya Federasyonu'nun bir bölgesi olduğundan başka bir şey tartışmaya kalkarsa, o zaman tartışacak kimseyi bulamayacağını" ekledi.

Rossiya-1 TV kanalında "Moskova, Kremlin, Putin" adlı televizyon programına çıkan Peskov, "Örneğin, Ukraynalı'mız şöyle diyor: Kırım'ı tartışacağız. Ancak Kırım'ı sınır işbirliğini geliştirme bağlamında tartışacak olursak bu bağlamda ben Putin'in hazır olacağından eminim. Rusya'nın bölgeler ve yabancı ülkeler arasında sınır işbirliği var" dedi.

Daha önce Zelenskiy, Putin ile diyaloğa hazır olduğunu söyleyerek, makamının Moskova ile toplantı hakkında görüşmelere başladığını ifade etmişti. Peskov iki ülkenin hâlâ temaslarını sürdürdüğünü doğrulamakla birlikte, "sürecin kolay olmadığını" ve konuların ana hatlarının "esaslı olmaktan çok kavramsal" olduğunu söyledi. Şu anda olası bir toplantı için zaman çerçevesi olmadığını da sözlerine ekledi.

22 Nisan'da Zelenskiy'in birebir görüşme yapma önerisine Putin, Donbass meseleleri söz konusu olduğunda Ukrayna liderliğinin her şeyden önce Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin temsilcileriyle görüşmeler yapması gerektiği yanıtını vermişti. Putin, ikili ilişkileri görüşmek isterse her an Moskova'da Zelenskiy'i karşılamaya hazır olduğunu da sözlerine eklemişti.

Moskova, Rusya'nın Donbass'taki çatışmaya taraf olmadığını, ancak Ukrayna'nın doğusu için barış çabalarına arabuluculuk yaptığını ifade etmişti.