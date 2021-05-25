Kremlin: Minsk'e acil iniş yapan uçakla ilgili iddialar Rusofobik

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Ryanair uçağının Belarus’ta acil iniş yapması olayında Rusya’nın da dahil olabileceği iddiasına ilişkin konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, gazetecilere konuşan Peskov, “Bu Rusofobik bir takıntı. Herkes, her şey konusunda Rusya’yı suçlama takıntısı. Herhalde yakında iş Rusya’yı varlığından dolayı suçlama noktasına varacak. Maalesef siyasi açıdan tutarsız bu tür açıklamalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

‘Putin ve Lukaşenko ay sonunda görüşecek’

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında bu ay sonunda bir görüşmenin planlandığını belirtti.

Peskov, “Görüşmenin nerede ve ne zaman olacağını bildireceğiz. Bu görüşme pazar günü yaşananlardan önce planlanıyordu ve bu yönde hazırlık yapılıyordu” dedi.

Öte yandan Peskov, Avrupa Birliği’nin havayolu şirketlerine Belarus hava sahasını kullanmamalarını tavsiye etmesinin, fiyatlara yansıyacağını ve bu durumdan yolcuların etkileneceğini söyledi.

Zaharova: Batı’da Belarus’a karşı histeri başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Avrupa ülkelerinin Ryanair uçağının Minsk’e acil iniş yapması konusunda gösterdiği tepkiyi eleştirerek bu tepkileri ‘histeri’ olarak nitelendirdi

Vesti FM’e yaptığı açıklamada AB’nin tepkisini ‘anlamadığını’ belirten Zaharova, geçmişte de uçakların zorunlu acil iniş yaptığını belirterek, Batı’nın bunlara bir tepki göstermediğini söyledi.

AB’nin Minsk’te yaşananlar nedeniyle Moskova’ya yaptırım bekleyip beklemedikleri sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Yaptırımların bir olaya bağlandıkları ya da bağlanmadıkları da olabiliyor, yeni yaptırımlar getirmek için olay da yaratılabiliyor. Bu nedenle beklemek ya da beklenti gibi bir sözcüğü kullanmaya lüzum yok bana kalırsa" dedi.