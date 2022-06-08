Kremlin: Londra, Ukrayna'da yakalanan İngiliz paralı askerlerin takası konusunda yardım istemedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol'de yaşanan çatışmalarda esir alınan Britanya vatandaşı paralı askerlerin akıbetine ilişkin açıklamada bulundu.

TASS'ın aktardığına göre Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Londra'nın takas teklifinde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya "Hayır, bu olmadı" yanıtını verdi.

Sözcü, Britanya'nın ilgili teklifle gelmesinin aynı zamanda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve soruşturma ve yargılama yetkisine sahip olduğunu tanıması anlamına geleceğini de sözlerine ekledi.