Kremlin: Kısmi seferberlikten muaf tutulacaklar yakında açıklanacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kısmi seferberlik kararına ilişkin soruları yanıtladı.

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, kararın neden alındığıyla ilgili soruya, "Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat sırasında koşulların nasıl değiştiğini konuşmasında anlattı. Devlet Başkanı, bilhassa şu anda NATO'nun ve bir dizi hasım ülkenin askeri potansiyeliyle fiilen karşı karşıya olduğumuzu söyledi" yanıtını verdi.

Ne kadar yürürlükte kalacağı belirli değil

Sputnik'in aktardığına göre Peskov, kısmi seferberlik kararının ne kadar süreyle yürürlükte kalacağına ilişkin sorulara cevaben de, ilgili kararnamede herhangi bir süre belirtilmediğinin altını çizdi.

Peskov'a kısmi seferberlik kararnamesinin yayınlanmayan 7. maddesi de soruldu.

Bu maddenin hizmete özel kullanıma tabi bir madde olduğunu ve bu nedenle açıklayamayacağını söyleyen Peskov, "Söyleyebileceğim tek şey, Sergey Şoygu, demecinde 300 bin kişiden bahsetti. İşte o maddede, 300 bin kişiye kadar olacağı belirtiliyor. Ancak Savunma Bakanı'nın açıkladığı gibi, tek seferde olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, Rusya hükümetinin kısmi seferberlikten muaf olma hakkına sahip olacak kişilerin kategorilerini en yakın zamanda belirleyeceğini söyledi.