Kremlin Erdoğan'ın önerisine yeşil ışık yaktı

Rusya, Ukrayna'nın bir dizi kentine peş peşe hava saldırıları düzenlemesinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapma teklifine yeşil ışık yaktı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak güvenlik zirvesinde görüşebileceğini söyledi. Peskov, Erdoğan'ın Ukrayna konusunda görüşmelere ev sahipliği yapma yönündeki önerisine dair soruya yanıtında, bunun mümkün olabileceğini söyledi.

