Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin arasında telefon görüşmesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne zaman görüşmelerinin planlandığı sorusu karşısında, “Görüşme şu anda gerçekleşiyor” dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Peskov, görüşmenin içeriğiyle ilgili ayrıca bir açıklama yayımlayacaklarını da ekledi.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Putin’in Erdoğan ile telefonda görüşeceğini Cumartesi günü duyurduğunu da hatırlattı.

Putin Cumartesi günü gazetecilerin soruları üstüne, “Erdoğan benim birçok uygun olmayan bir zamanda görüşmemizi teklif etti. Bense bugün görüşmemizi teklif ettim fakat onun için uygun değildi, yarın görüşebileceğimizi söyledim, Erdoğan için yine uygun değildi. Fakat çarşamba günü görüşmek için anlaştık” demişti.

Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesi ve böylelikle anlaşmanın geçerliliğinin 18 Temmuz’da sonlanmasından beri Putin ve Erdoğan’ın görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyordu.

