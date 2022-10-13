Kremlin: Doğalgaz teklifimize Türkiye olumlu tepki verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazı için Türkiye’de bir dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının nasıl tepki verdiği konusundaki soruya, “Oldukça olumlu ve teklifimizle ilgilendiğini gösteren bir tepki aldık” yanıtını verdi.

Sputnik'in aktardığına göre, Peskov'un bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gaz merkezine ilişkin teklifi bugün Astana’da gerçekleştirdikleri görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şahsen iletmesini izledi.

Rusya lideri dün Rusya Enerji Haftası kapsamında yaptığı konuşmada, Rus gazını Türkiye’ye iletmesi için yeni bir boru hattı sistemi inşa edilmesini ve Türkiye’ye bu hat ile iletilen gazın ülkede oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderebileceğini belirtmişti.

Putin ayrıca, sözkonusu merkezin Rus gazının fiyatlandırılması için de kullanılabileceğini kaydetti.