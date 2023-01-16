Kremlin: Dinyeper'de binanın çökmesine neden olan saldırıyı biz düzenlemedik

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Dinyeper kentinde cumartesi günü çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine neden olan roket saldırısıyla ilgili soruya yanıt verdi,

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, “Rusya ordusu, sivillerin yaşadığı binalara saldırı düzenlememektedir. Askeri tesislere saldırı düzenliyoruz. (Dinyeper’deki binanın çökmesi) Ukrayna hava savunma sistemlerinin eylemlerinin sonucudur” açıklamasını yaptı.

Dinyeper’deki bina cumartesi akşamı yaşanan bir patlamanın sonucunda çökmüştü. Bundan önce Ukrayna tarafı, ülkenin tamamında hava savunma sistemlerinin çalışmaya başladığını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy binanın çökmesi yüzünden 30 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.