Kremlin: Azovstal'a saldırı haberleri gerçeği yansıtmıyor

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin Mariupol’deki Azovstal fabrikasına Rusya Ordusu tarafından saldırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Vladimir Putin tarafından verilen emirle fabrikanın sadece kuşatma altında tutulduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Dimitriy Peskov Rusya güçlerinin Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerine girdiği ve içeride şiddetli çatışmaların yaşandığı yönündeki iddialara karşılık olarak, "Ukrayna tarafı, dahası fabrika topraklarında saklananların, pek çok yalan ve sahte haber yaymalarıyla ünlü oldukları iyi bilinen bir gerçek. Bu nedenle onlardan gelen bilgilerin dikkatli bir biçimde süzgeçten geçirilmesi gerekir" dedi.

Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azovstal’e karşı saldırıya geçilmemesi ve burasının çok sıkı bir biçimde kuşatma altında tutulması yönündeki emrinin geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Rusya bugün Azovstal'daki sivillerin tahliyesi için üç gün boyunca insani koridor açıldığını duyurmuştu.