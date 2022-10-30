Kremlin: ABD'nin Rusya'ya kulak verme arzusu Putin ve Biden'ın görüşmesini sağlayabilir

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Rusya'nın endişelerine kulak verme arzusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında görüşme için bir platform oluşturabileceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre; Peskov, "Moskova. Kremlin. Putin" adlı program için gazeteci Pavel Zarubin’in sorularını yanıtladığı söyleşide, Biden ve Putin'in görüşmesi için ABD’nin güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Rusya'nın endişelerine kulak verme arzusunun platform oluşturabileceğini söyledi.

Peskov, “ABD'nin endişelerimizi dinleme arzusu, yani aslında ABD'nin Aralık-Ocak’ta bulunduğu duruma dönüp, ‘Rusların sundukları hepimize uymayabilir ama belki de müzakere masasına oturmaya değer’ soruyu sorma arzusu. Hem Brüksel'e hem de Washington'a sunulan belge taslaklarını kastediyorum” diye konuştu.

Rusya daha önce ABD'ye güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin önerilerini iletmişti.