Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ortak çalışmayla takibe düşen ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kredi kartı borçlularına yönelik düzenleme yapıldığı ve taslak metnin hazırlandığı öğrenildi.

Akşam gazetesinin haberine göre düzenlemenin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve sonrasında kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

İki bakanlığın yaptığı ortak düzenleme kredi veya kredi kartından dolayı takibe düşmüş, icralık olmuş kişileri kapsayacak. Üzerinde çalışılan düzenlemeler arasında borç öteleme, yeniden yapılandırma ve takip süresinin uzatılması da var.

Takibe düşen borçlanan sayısı her geçen gün artıyor.