Kredi kartı batağı: Listeye 1 milyon 91 bin kişi daha eklendi

Yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücünde yaşanan dramatik düşüş milyonlarca vatandaşı daha fazla borçlanmaya itiyor. En temel harcamaların bile kredi kartları, krediler ve ek hesaplarla karşılanması banka borçlarında ciddi bir artışa yol açtı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre Ocak-Ağustos 2022 döneminde bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 1 milyon 91 bin kişi oldu.

Sözcü’deki habere göre yasal takip işlemlerinde en sert artışın ise kredi kartlarında yaşandığı gözlendi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 613 bin oldu. 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde bu sayı 310 bin kişi idi.

323,8 milyara ulaştı

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 748 bin kişi oldu. Bu sayı ise geçen yılın aynı döneminde 694 bin kişi olarak açıklanmıştı. Bütçesini denkleştirebilmek için çareyi kredi kartında bulan vatandaşın borcu ise bu sekiz ayda yüzde 55.4 artışla 208.3 milyar liradan 323.8 milyar liraya çıktı. Kişi başına düşen kart ortalama bireysel kredi kartı riski ise yüzde 43,3 artışla 7 bin 160 liradan 10 bin 269 liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı riski son 12 ayda en hızlı büyüyen ilk üç şehir ise Kilis (yüzde 98,7), Şırnak (yüzde 85,2) ve Şanlıurfa (yüzde 84,5) oldu. Ağustos 2022 sonu itibarıyla bireysel kredi veya kredi kartı borcu devam eden kişi sayısı 4 milyon 158 bin 602'ye ulaştı.

Banka borçları 1,3 trilyon lirayı aştı

TBB verilerine göre geçen yıl ağustosta kişi başı ortalama 27 bin 928 lira olan kredi riski bu yıl ağustosta 36 bin 894 liraya yükseldi. Bir yılda 2 milyon kişi daha bireysel kredi kullanırken kredi riskindeki artış yüzde 32,1 oldu. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı 36.5 milyona ulaşırken, bireysel kredi ve kredi kartı borçları ağustos itibarıyla son bir yılda yüzde 40 artışla 1 trilyon 346 milyar liraya çıktı.