Kredi kartı batağı: 7,5 milyon kart takipte, 706 bin kişi borcunu ödeyemedi

Milyonlarca kişi bankalara borçlanarak kredi kartı ve banka kartlarıyla yaşamını idame ettirmeye devam ediyor.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "BKM'nin Eylül ayı kartlı ödeme verilerine göre, Eylül ayı sonunda Türkiye'de 326 milyon adet kart kullanıldı. Bunların 95,3 milyon adet kredi kartı, 164,6 milyon adedi banka kartı ve 66 milyon adedi de ön ödemeli kart. 2021 yılının Eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 16'lık, banka kartı adedinde yüzde 13'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı 326 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi" dedi.

'Kartla ödeme tutarı yüzde 128 arttı'

Yurttaşların girdikleri borç batağı nedeniyle birden fazla banka ve kredi kartı kullandığını ve karttan karta aktarma yaparak da diğer bir kartın borcunu kapatma çalıştığını söyleyen Başevirgen, "Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Eylül ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 128 artarak 363,4 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 288,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 68,8 milyar TL'sinde banka kartları, 6,4 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 122, banka kartı ile ödemelerde yüzde 158 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 152 olarak gerçekleşti" ifadesini kullandı.

'7 milyon 427 bin kart yasal takibe alındı'

Bekir Başevirgen, yaptığı açıklamada toplam kart sayısının yüzde 16 artışla 326 milyon adede ulaştığını belirterek, "Türkiye nüfusunun 85 milyon kişi olduğu düşünüldüğünde ve 18 yaş ve üzerindekilerin kart sahibi olabileceği göz önüne alındığında ortalama kişi başına 5 adet kart düşüyor" diye konuştu.

Vatandaşların bankalara olan borcunda yılbaşından bu yana 378 milyar liralık, toplam borçlarında ise 381 milyar liralık artış yaşandığını söyleyen Başevirgen, “Asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankalara mecbur bırakılan yurttaşlar olmayan gelirlerini harcamaya devam ediyor ve kredi kartlarına yükleniyor. Eylül ayı sonu itibari ile 706 bin kişi kredi kartı borcunu ödeyemedi, 7 milyon 427 bin kart yasal takibe alındı" dedi.