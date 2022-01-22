'Kraliçe Shakespeare' oyunu NHKM'de sahnelenecek

Ocak 2019'da kurulan Nükte Tiyatro'nun Shakespeare’in oyunlarından ve sonelerinden kolajlayıp, oyunlaştırdığı "Kraliçe Shakespeare" adlı tek kişilik kadın oyunu Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde oynanacak.

5 Şubat'taki oyun saat 20.30'da Ruhi Su Salonu'nda sahnelenecek.

Oyun hakkında

Oyun din, ordu ve erkek egemen toplum yapısındaki çatışmanın ortasında kalmış, anomik iç dünyasının içinde sıkışmış Kraliçe Elizabeht’in penceresinden, evrensel kadın olgusunun değişimi ve kurtuluşu üzerinedir. Onun Protestan – Katolik savaşının tüm enstrümanlarının arasındaki zorunluluğunun, bir gecesinde başlar oyun. Sıkışmış, kırılgan ve ona biçilen “kadın” olmaya zorlanan Elizabeth, kurulu düzene, düzenin bütün baskılarına, sonra kendine, aşklarına, geçmişine, -daha çok- annesine , babasına duyduğu öfkeye, güvendiklerine, güvenemediklerine, kısaca nefesinde tuttuğu her şeye karşı bir çözülme ve çözümlenme serüvenine girişir. Sonra bu belirsiz yapı içinde oyun, onun hesaplaşmasından, her şeye ve herkese olan nefretinin, kendine dokunduğu bir "intihar çizgisinin" sınırını aşıp, onu erkekten de öte bir canavara dönüştürmesinin diliyle son bulur.

Oyunlaştıran ve Oynayan: Özlem Özkoşar

Yönetmen: Yaşar Can Bağatırlar ve Özlem Özkoşar