'Kraliçe 2'inci Elizabeth'in cenaze masrafları en az 6 milyar sterlin tutacak'

Kraliçe 2'inci Elizabeth'in cenazesinin; cenaze masrafları, cenaze dolayısıyla ilan edilen resmi tatiller, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni gibi giderlerle İngiltere ekonomisine milyarlarca sterline mal olacağı öne sürüldü.

İngiltere basınında yer alan habere göre; halka açık olarak düzenlenen devlet cenazelerinin kamu tarafından finanse edildiği ve milyonlarca sterline mal olduğu ifade edildi.

Avam Kamarası kaynakları; Kraliçe 2'inci Elizabeth'in annesinin 2002 yılında yapılan cenazesinin yaklaşık 5,4 milyon sterline mal olduğunu, yalnızca polis ekiplerine 4.3 milyon sterlin harcandığını belirtti. Prenses Diana'nın cenazesinin ise 3 milyon ile 5 milyon sterlin arasında olduğunu bildirildi.

Kaynaklar, Kraliçe 2'inci Elizabeth'in cenazesinin ise en az 6 milyar sterlin tutacağını öne sürdü. (İHA)