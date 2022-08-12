KPSS soruşturmasında hedefte iki tarikat var: 'Birbirlerini suçluyorlar'

T24’ten Tolga Şardan, “KPSS soruşturmasında hedefte hangi iki tarikat var?” başlıklı yazısında dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Şardan, “Eldeki ilk veriler ışığında KPSS’deki soru skandalında iktidara yakın iki ayrı dini grubun adı üzerinde soru işaretleri oluştu” diye yazdı.

Özel bir dershanenin öğrencileri için hazırladığı deneme sınavındaki soruların KPSS soru kitapçığında yer almasının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandala, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta devletin çok ani reaksiyon vermesini “dikkat çekici oldu kuşkusuz” şeklinde yorumlayan Şardan, “Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP’ye yakınlığıyla “ülkücü” olarak bilinen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün beklenilmeksizin görevden alınması ileri süreç için de işaret oldu. Aygün’ün yerine yapılan atamada Erdoğan bu kez MHP kadrosundan değil kendi kadrosundan bir akademisyeni tercih etti. Erdoğan’ın bizzat kendisine yakın bir gruptan yaptığı yeni görevlendirmenin, kendi içinde bir dinamiğinin bulunduğunu söylemek yanlış olmaz” diye yazdı.

Şardan, yazısını şöyle sürdürdü:

Yeni ÖSYM başkanının İsmailağa'ya yakınlığı...

“ÖSYM’nin yeni başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un, Fatih Çarşamba’daki İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinmesi, iktidarın halen beraber yol yürüdüğü Hak – Yolcular yani İskenderpaşa cemaati ve İlim Yaymacılar adıyla tanınan iki Nakşibendi görüşündeki cemaate yakın olmamasının bir anlamı var.

Şöyle ki, daha önce FETÖ’nün organize ettiği KPSS usulsüzlüklerinin sona erdiğinin düşünüldüğü dönemde böyle bir skandalın günışığına çıkarılması, Erdoğan üzerinde farklı bir etki yarattı.

Nihayetinde burada siyasi bir değerlendirme yapmak niyetim yok. Ancak, eldeki ilk veriler ışığında KPSS’deki soru skandalında iktidara yakın iki ayrı dini grubun adı üzerinde soru işaretleri oluştu:

Hakyolcular ve İlim Yaymacılar.

Birbirlerini suçladılar

Soruşturmalar devam ederken, Ankara’da bilgilerine başvurduğum kimi Hakyolcular hedefe İlim Yaymacıları koyarken, İlim Yaymacılar ise, topu Hakyolcular’a atıyor.

Zaten görüştüğüm bir kaynak; Cumhurbaşkanı’nın sürece acilen müdahale etmesindeki amacın, seçim dönemi öncesinde, geçmişte kaldığı varsayılan ve toplumun büyük bölümünü ilgilendiren KPSS’deki yeni bir skandalın aydınlatılması olduğu kadar, yine seçimlerde muhalefet tarafından AKP’nin aleyhine kullanılacak bu durumu yaratan cemaate faturayı kesmek olduğunu aktardı.

Fatura kime kesilecek?

Diğer bir deyişle; AKP’nin oylarının geriye doğru gittiği dönemde iktidarın ayağına kimin kurşun sıktığının peşinde Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Bunun için DDK’nın bizzat Erdoğan tarafından devreye sokulduğu ve ceza kesilecek cemaatin fotoğrafının bir an önce netleştirilmeye çalışıldığını görüştüğüm kaynak vurguladı.

Şimdi, faturanın kime kesileceği merak konusu. Ceza yiyecekler arasında Erdoğan’ın yakın ekibinden birileri de çıkarsa şaşırmamak lazım.”