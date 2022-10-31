KPSS soruşturmasında eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün hakkında soruşturma izni

Temmuz ayında gerçekleşen KPSS'nin ardından, sınava giren adaylar lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorulan sorularla aynı olduğunu belirterek tepki gösterdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdi.

DDK müfettişleri ÖSYM'ye giderek çalışmalara başladı. Söz konusu iddialar üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

'Bundan sonrası savcılığın işi'

DDK müfettişlerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı. Ekipler, yayınevine ait birçok dijital materyale ve soru kitapçığına el koydu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, soruların sızdırılması nedeniyle iptal edilen KPSS'ye yönelik soruşturmada ön incelemeyi yapıp savcılığa teslim ettiklerini duyurdu. Özvar, "Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi" dedi.

Eski ÖSYM Başkanı hakkında soruşturma izni

Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında hazırlanan YÖK raporu ortaya çıktı. Şaibeli olduğu iddia edilen sorulara ilişkin raporda, 4 sorunun ÖSYM'nin soru havuzuna yazıldıktan sonra dışarıya da benzerlerinin yazıldığı veya ÖSYM soru yazarları tarafından dışarıdaki bir kaynaktan esinlenilerek yazılmış olabileceği ifade edildi.

Raporda, ÖSYM'den soru sızdırıldığına ilişkin bir delil bulunamadığı kaydedilirken, dışarıdaki çalışma alanlarına satılmış olabileceği değerlendirilmesi yapıldı.

Raporda, soru şaibesinin tartışılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile bir kısım uzmanlar hakkında soruşturma izni verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı uzmanlara soruşturma izni verilmemesine ilişkin geniş bir tahkikatın yapılabilmesi adına hepsi için soruşturma izni verilmesi için karara itiraz etmiş, itiraz Danıştay'a gönderilmişti.