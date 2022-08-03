KPSS skandalının ardından ÖSYM Başkanı görevden alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

Erdoğan, 2022 KPSS oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı konuyla ilgili “KPSS konusunda ilk izlenimlerde problemli durumun varlığını gördük. Kamuoyunu aydınlatmak için hızlıca soruşturmayı tamamlayacağız.” açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan sınavın ardından Yediiklim yayınevinin soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS'deki 20 soruyla tıpatıp aynı olduğu iddiaları basına yansımış, konu sosyal medyada da gündem olunca, çok sayıda kişi tepkisini dile getirmişti.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama iddialar reddedilmiş "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Yediiklim Yayınevi yetkilisi ise yaptığı açıklamada "Tamamen algı, yayınlarımız devam ediyor. Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu. Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf.” ifadelerini kullanmıştı.