Kozyatağı KDK: Tedirginiz, semtimizde tarikatçıları istemiyoruz

İstanbul Kozyatağı'ndaki OYAK sitesi sakinleri site içinde bir eve küçük yaştaki çocukların sabaha karşı minibüsle taşınıp belirli saatlerde geri alındığını belirterek bu durumdan tedirgin olduklarını açıkladı.

Kozyatağı Kadın Dayanışma Komitesi (KDK) tarafından site önünde yapılan açıklamada "OYAK sitesi sakinleri olarak geçtiğimiz yıl fark etmiştik. Sabaha karşı minibüsle küçük yaştaki çocuklar site içinde bir eve taşınıyor ve ve belirli saatlerde de geri alınıyordu. Biz tedirginiz ve sitemizde, semtimizde tarikatçıları istemiyoruz!" denildi.

Açıklamada "Tedirginiz çünkü, bu adreslerin nasıl tehlike saçtığını biliyoruz. Ülkemiz uzun yıllardır çocuklarımızın yurt, eğitim kurumu adı altında bu evlerde yaşadığı istismara yabancı değil. Tedirginiz çünkü, bu evlerin hiçbir şekilde denetlenmediğinin farkındayız. Gericiliğe karanlığa geçit vermeyeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

Kadın Dayanışma Komiteleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "İstanbul Kozyatağı KDK mahalledeki ne olduğu belirsiz, dinsel eğitim veren adrese karşı mücadeleyi yükseltiyor.Çocuklarımız da mahallemiz de sahipsiz değil! Bu memleket bizim gericiliğe, karanlığa geçit vermeyeceğiz!" denildi.