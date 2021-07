Kozluk’ta hane başına 110 bin lira fatura: Köylüler 13 gündür susuz

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ), 23 Haziran’da Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan (Kaniyahenê) Beldesi ile Yeniçağlar (Zîlan), Karpuzlu (Selîvê), Samanyolu (Kanîkê), Dövecik (Malê Gir), Parmakkapı (Hiskutê), Taşlıdere (Holê) köylerine su sağlayan depolara bağlı dinamoların elektriklerini, “borç ödenmediği” gerekçesiyle kesti.

Kesintinin ardından ilçeye bağlı köylerde yaşayan binlerce kişi susuz kaldı. Köylüler, 13 gündür traktörlerle Batman Çayı’ndan ya da DSİ’ye ait su kanalı ile kuyulardan su ihtiyaçlarını karşılıyor. Köylerde kuyu suyunun içilmesi ardında bazı sağlık sorunlarına da yol açtı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Fethi Balaman'ın haberine göre, DEDAŞ yetkililerinin 1 milyon 882 bin TL’lik borcunun 735 bin TL’lik kısmı gecikme faizinden oluşuyor. Sadece Zilan Köyünde 206 bin TL olan anapara, gecikme faizi ile birlikte 514 bin TL olmuş durumda. Köylüler, hane başı 110 bin TL’lik bir faturanın yazıldığını belirterek, ev ve topraklarını satmaları halinde bile bu parayı ödeyecek durumda olmadıklarını dile getiriyor. DEDAŞ’ın gecikme bedeli almak için kendilerine trafolar hakkında herhangi bir bildirimde bulunmadığını aktaran köylüler, neredeyse anapara kadar bir gecikme faizinin kendilerine çıkarılmasına tepki gösteriyor.

'Trafoya kamera taktılar'

Köylülerden Tenzire Oğuz, 13 gündür perişan halde olduklarını belirterek, “Çocuklarımız hasta. Evde oturamıyoruz. Banyo, tuvalet ihtiyacı karşılanamayacak durumda. Mecbur çocukları babamın evine gönderdik. Suyu bazen kuyudan bazen Batman Çay’ından alıyoruz. Kuyu suyu içtiğimizde ishal ve mide bulantısı yaşıyoruz. Buna derhal son verilsin, bizi mağdur ettikleri yeter artık” diye konuştu. DEDAŞ’ın trafoya kamera taktığını kaydeden Oğuz, “Trafoyu taktıklarında bize ‘trafo yandığında trafo parasını verirsiniz’ dediler. Şimdi ise gelip elektriğimizi kesiyorlar. Bize dünya kadar borç bırakmışlar. Burada kimse bunu ödeyecek durumda değil” dedi.

On günden fazladır çocuklarının banyosunu yapamadığını anlatan Garipşah Oğuz ise, “Benim bir çocuğum Talesemi (kansızlık) hastası onun için endişeleniyorum. Onun dışında diğer çocuklarımda da biri ishal oldu. Ev yaşanmaz bir hal almış. Bunun dışında hayvan ve tarlaya verecek suyumuz da yok şu an. DEDAŞ şu anda yaşamımızı felç etmiş durumda. Bu sorumsuzluk derhal son bulsun. Binlerce insan bu yazın sıcağında susuz bırakmak nasıl bir vicdandır. Her gün temizlik, maske diyenlerin maskesi düşmüş durumda. Yeter artık” diye konuştu.

'Sağlık sorunları yaşıyoruz'

Ayhan Şanlı da 20 yıl önce kuyulardan su ihtiyaçlarını karşıladıklarını ancak sürekli sağlık sorunları yaşadıklarını ifade ederek, “Köylülerin başvurusu üzerine Batman Çayı’nın yanında 100 metre derinlikten su kuyusu açıldı. Tüm köy buradan gelen su ile ihtiyacını karşılıyordu. Ancak DEDAŞ yetkilileri trafonun elektriğini keserek bizi bu sudan mahrum bıraktı. Şu an binlerce köylü mağdur olmuş durumda. Temizlikten tutun hastalığa kadar birçok sorun kendisini gösteriyor. İnsanım diyene herkesin bu konuya el atmaya çağırıyoruz” dedi.