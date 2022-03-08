Koza Grubu ve Naksan’ın mülkiyeti devlete geçiyor

Sabah yazarı Dilek Güngör, darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Koza-İpek Holding ve Naksan Holding’in mülkiyetinin devlete geçeceğini yazdı.
Güngör, bugünkü köşe yazısında “FETÖ'cüler için yolun sonu göründü” diyerek yorumladı durum için şunları yazdı:
"Nihayet Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörlerinden olan, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen iki şirkette sona gelindi. Koza-İpek Holding ve Naksan Holding'in mülkiyeti artık devlete geçiyor. Yerel mahkemeler arkasından bölge idare mahkemelerinde süreçler tamamlandı. İki holdingin dosyası bir süredir Yargıtay'daydı. Bu ay içinde hatta 20 güne kadar iki önemli dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi karara bağlayacak. Koza-İpek Holding ve Naksan dosyası dairenin öncelikli gündemine alındı. Öğrendiğime göre, bu hafta içinde Naksan Holding'in dosyası görüşülecek. Arkasından Koza-İpek Holding dosyası gündeme gelecek. Sonra da peş peşe diğer şirketlerin dosyaları karara bağlanacak."
"Bu ne demek biliyor musunuz? FETÖ'cüler için yolun sonu göründü…" yorumu yapan Güngör, şunları yazdı: