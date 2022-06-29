Köylüler yaylayı kurtardı: Mahkemeden taş ocağı projesine iptal

DSİ tarafından Seben’de yapacak olan HES barajına, Bolu Kıbrıscık yolu üzerindeki Ayman Yaylası'na taş ocağı açmak için geçtiğimiz yıl Ağustos ayında çalışmalara başlayan ekipleri köylüler durdurdu. Bir süre sonra tekrar bölgeye gelen ekipler yaklaşık 150 ağaç kestikten sonra yöre halkının tepkileriyle karşılaşınca yayladan ayrılmak zorunda kaldı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, taş ocağının yapılması için bin 500 ağacın kesileceğini söyleyen köylüler hukuksal mücadele başlattı. Bolu İdare Mahkemesi, köylülerin itirazlarını yerinde görerek karar verilinceye kadar, bölgedeki çalışmaları durdurma kararı verdi ve bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

'ÇED gerekli değildir kararı uygun değil'

Aymar Yaylası’nda inceleme yapan bilirkişi heyeti, hazırlayıp mahkemeye verdiği raporda, taş ocağı açılması için verilen ÇED gerekli değildir kararının ocağın çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediği gerekçesiyle yerinde olmadığı ifade edildi. Ayrıca üretim izninin iptalinin uygun olacağı da bilirkişi raporunda yer alırken, taş ocağı açılması durumda çevreye yapacağı etkilerde tek tek anlatılarak ÇED gerekli değildir kararının uygun olmadığı belirtildi.

Taş ocağı açma işlemi iptal edildi

Bolu İdare Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, taş ocağı açılmasının insan ve doğal yaşantıya zarar vereceğini belirterek, “Üretim iznine konu alanın konumu, alana yakın yerleşim yerleri, yollar, yüksek gerilim hattı, mera alanları, hayvancılık ağılları, işletme faaliyetinde alınacak önlemlerde kullanılacak su kaynakları, proje kapsamında alanda yapılan saha/zemin/sondaj vs. çalışmaları ve faaliyet sonrası alana yönelik rehabilite önlemleri yönünden projenin uygun ve yeterli olmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerini kullanarak taş ocağı açma işlemi iptal etti.