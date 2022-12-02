Köylüler uyarmıştı: Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan köyün yeni yerinde heyelan

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı nedeniyle taşınmaya hazırlanan Meşecik köyünün yeni yerleşim yerinde heyelan meydana geldi.

Yeni yerleşim yerinin üst kısmında bulunan ve heyelan tehlikesi taşıyan alanda yapılan çalışmalar sırasında patlatılan dinamit nedeniyle yerinden kopan kaya parçaları iki evde maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; bölgede inşa edilen baraj nedeniyle taşınma süreci başlayan Yusufeli ilçesine bağlı Meşecik köyünün yeni yerleşim yerinde yapılan konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Ancak Meşeciklilerin taşınmaya hazırlandığı yeni yerleşim yerinde heyelan meydana geldi.

ANKA'dan Uğur İstanbullu'nun haberine göre yeni yerleşim yerinin üst kısmında bulunan ve heyelan riski taşıyan alanda yürütülen çalışmalar sırasında patlatılan dinamit nedeniyle bazı kayalar yerinden koptu.

Köyün yeni yerleşim yerine düşen kayalar, yeni yapılan evlerden ikisine zarar verdi. Heyelan, yeni yerleşim yerine taşınma hazırlığı yapan köylüleri tedirgin etti.

Meşecik köylülerinin, Yusufeli Barajı inşaatının başladığı dönemde, maden sahası olduğu ve heyelan riski taşıdığı gerekçesiyle köyün taşınacağı yeni alana itiraz ettikleri, ancak burada konutların yapılmasını engelleyemedikleri bildirildi.