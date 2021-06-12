Köylüler kömür madenine karşı dava açtı

Antalya Korkuteli Dereköy Yaylasında kömür madeni açılması için Antalya Valiliği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı alınmıştı.

Bölgedeki yaylaların erik ve vişne merkezi olduğunu söyleyen köylüler bölgede su kaynaklarının bulunduğunu ve bunların da zarar göreceğini söylemişti.

Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu, 40 bin civarında küçükbaşla hayvancılık yapılan bölgeye verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararına karşı köylü kadınların dava açtığını duyurdu.

Kadınlar "Kömür madenine davamızı açıyoruz, Trükiye'deki tüm kadınların desteklerini bekliyoruz. Tarlalarımızı, su kaynaklarımızı vermek istemiyoruz. Hakkımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.