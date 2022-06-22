Köylüler direniyor: Topraklarımızdan elinizi çekin!

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Haydar Çiftliği adıyla bilinen 12 bin dönümlük mera arazisi 1953 yılında Bulgaristan göçmenlerinin burayı satın almasıyla ‘Hürriyet Köyü’ adını almıştı.

Köy arazisinin 6 bin dönümü otlakiye alanı olarak köy tüzel kişiliğine tapulama yapılarak köy halkına verilmişti.

Tapusu köy halkına ait olmasına rağmen 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile ilgili belediyeye verilen bu topraklar ihale ile satışa çıkarıldı.

Köylüler yaptıkları açıklamada topraklarını tekrar elde edene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Köyümüz arazilerinin tarafınızdan elden çıkarılması satış değiş satıp savmaktır, yangından mal kaçırmaktır. Zamanında dedelerimizin buraları almak için çıplak ayak gezdiklerini bizlere unutturup, rant uğruna tapulu topraklarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Hürriyet Köyü, burayı satın alıp köy yapanlar ile onların çocukları ve torunlarınındır. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”