Köye saldıran aç kurtlar 9 kişiyi yaraladı

Olay 7 Eylül günü akşam saatlerinde Nasıriye kenti Ur kasabası bağlı bir köyde yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan köye saldıran kurt sürüsü, önüne çıkanlara saldırdı.
Rûdaw’a konuşan Zikar Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Müdürü Haydar Hentuş, saldırıda yaralanan 9 kişinin hastanede tedavi altına alındığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Hentuş, yaralıların tümünün El-Bucum aşireti mensubu olduklarını kaydetti.
Yaralananlar arasında çocukların da olduğu öğrenildi.
Irak’ın orta kesimlerine düşen Zikar vilayetinde temel geçim kaynağı hayvancılık. Bu nedenle bölgede kurt saldırılarına sıklıkla rastlanıyor.