Köyceğiz'deki maden projesinin ÇED dosyası iptal edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'ne Eti Krom A.Ş. tarafından "Krom Ocağı Yeraltı işletmeciliği" projesi yapılmak isteniyor.

Proje için ÇED süreci 31 Ağustos’ta başlamıştı. Bölgede bulunan Sandras Dağı’nın maden projeleri nedeniyle zarara uğradığını dile getiren yurttaşlar da projelere karşı tepki gösteriyor.

Proje kapsamında ÇED süreci için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29 Eylül 2022’de yapılması planlanan "Halkın Katılım Toplantısı" bölge halkı tarafından protesto edilmişti. Bakanlıktan gelen yetkililer de toplantının gerekli şartlar sağlanamadığı için yapılamaması üzerine bir tutanak tutmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, güncellediği ÇED Olumsuz ve İade/İptal Proje Listesine göre, 13 Ekim’de krom ocağı yeraltı işletmeciliği projesine ait ÇED başvuru dosyası iade edilerek iptal edildi. (ANKA)