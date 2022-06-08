Köyceğiz'de öğretmene taciz

Muğla Köyceğiz Anadolu Lisesi'nde 3 Haziran Cuma günü okul çıkışı nöbetçi öğretmen Ezgi Bilgi Dinç'ın öğrencilerin servislere binişine eşlik ederken servis şoförü tarafından taciz edilmesine tepki gösteren öğretmen ve Köyceğizliler adliye önünde suç duyurusunda bulundu.

Evrensel'deki habere göre, Köyceğiz Eğitim Sen ilçe temsilciliği adına açıklamayı yapan Elfide Duru, "Görevini yapmakta olan üyemizle seviyesiz bir üslup kullanan bu şahıs muhatap alınmamasına rağmen rahatsızlık vermeye devam etmiştir. Eşini okuldan almaya gelen Akın Dinç olaya şahit olmuş ve servis şoförünü uyarmıştır. Bunun üstüne servis şoförü L.C.Ç. üyemiz Akın Dinç'i sözlü olarak tehdit etmiştir. Kendisinin emekli uzman çavuş olduğunu söyleyen şahıs ‘Sizi bulacağım. Gününüzü görürsünüz. Benim kim olduğumu biliyor musunuz’ gibi ifadeler kullanarak üyelerimizi tehdit etmiştir. Buradan söylüyoruz, biz sizin gibileri gayet iyi biliyoruz. Tacizci, zorba, eşkıya sizleri tanımlamaya az bile kalır" dedi.

"Bu görevlendirmeleri yapanlar gelecekte olabilecek her türlü olumsuz durumdan, yaşanacak her sıkıntıdan sorumlu olacaklardır” diyen Duru, "Suçlular ve görevini yerine getirmeyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" ifadesini kullandı.

Açıklama sonrası 150 eğitim emekçisinin imzaladığı suç duyurusu teslim edildi.