Köyceğiz'de doğa katliamı: Ağaçları kesip kalan parçaları yaktılar

Muğla Köyceğiz Gülpınar Mahallesi'nde bulunan Dünya Mirası konumundaki dünyanın en büyük Sığla (Günlük) Ormanı Korusu'nda uzun bir süredir, sürekli ve düzenli bir biçimde yasa dışı ağaç kesimi yapılıyor. Kesilen ağaçların bir kısmı da yakılıyor.

Gülpınar Mahallesi Karabatak Mevkiinde bulunan Sığla Ormanı civarında oturan, ya da o bölgede gezintiye çıkan yöre halkından gelen bilgi, fotoğraf ve tanıklıklara göre, orman içerisinde yeni kesilmiş, özellikle genç ağaçların bulunduğu, bazı ağaçlarınsa yanmış halde dumanlar içinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Köyceğiz halkı, ilk olarak Köyceğiz Orman İşletmesi tarafından haftalar önce kesilmek üzere işaretlenen Sığla Ağaçlarını tespit ettiğinde bu durumu fark etmiş ve kendi inisiyatifleriyle birlikte oluşturdukları Sığla Ormanları Savunması adını verdikleri halk örgütlenmesi ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) örgütlenmesine bağlı olarak faaliyet yürüten MUÇEP Köyceğiz Meclisi ile bir araya gelerek Sığla (Günlük) Ormanını korumak için harekete geçmişti.

Sığla (Günlük) Ormanı'nın bazı bölümlerinin orman statüsünden çıkartılarak imara/yapılaşmaya açılacağı bilgisine de ulaşan Köyceğiz Halkı el ele, omuz omuza vererek mücadeleyi yükseltmeye başlamışlardı.

Orman alanı 2 inşaat firmasına satılmış

Mevcut durum itibarıyla ormanın büyük bir çoğunluğuna sahip olan Başoğlu Ailesi'nin geride kalan varisleri, orman arazilerinin büyük bir bölümünü Köyceğiz'de faaliyet yürüten 2 büyük inşaat firmasına satmış bulunuyor.

Ormanın büyük bir bölümünü satın alan inşaat firmalarının, ormanı yapılaşmaya açabilmek için öncelikle orman vasfını ortadan kaldırmaya çalışılacağını fark eden yöre halkı bu duruma engel olmak amacıyla kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor.

Resmi makamlara başvuru yapıldı

Sığla Ormanları'nın savunulması amacıyla binlerce imza toplayan yöre halkı, topladıkları imzaları Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Muğla İl Orman Müdürlüğü'ne teslim etti. Köyceğiz halkı bir diğer taraftan CİMER üzerinden konuyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına başvurularda bulunarak ormanın korunması amacına yönelik girişimlerini de halen sürdürüyor.

Yapılan başvurulara resmi makamlardan verilen cevaplardaysa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gerekli izni olmaksızın böylesi bir ağaç kesimine izin verilmeyeceği söyleniyor.

Köyceğiz halkı bir hafta önce de ormanın korunması talebini ifade eden bir dilekçeyle kaymakamlığa başvurmuş, bu dilekçede de ormanın korunmasına yönelik talep ve önerilerini kaymakamlığa bildirmişlerdi. Bölge halkı aralarından belirleyecekleri temsilciler vasıtasıyla kaymakamla görüşme isteklerini de iletmişti.

Depremi fırsat bildiler

Anca Maraş depremlerini fırsat bilen orman katliamcıları harekete geçerek 21 Şubat 2023 tarihinde Sığla Ormanı içinde yeni bir ağaç katliamına girişmekten geri durmadı. Katliam sırasında özellikle genç ağaçların kesildiği, kesilen ağaçların bir kısmının götürüldüğü, geride kalanlarınsa yakılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Yöre halkı bunun üzerine bir kez daha kamu makamlarını görevlerini yapmaya çağırırken, Sığla Ormanları'nın kamulaştırılması mücadelesini sürdürmeye devam edeceklerini söylüyor.