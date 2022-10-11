'Köy yok oldu, Las Tejerias yok oldu': Ulusal yas ilan edildi

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da Julia Kasırgası nedeniyle cumartesi günü meydana gelen heyelanda can kaybı artıyor. Ölü sayısı en az 36'ya yükselirken, en az 56 kişiden haber alınamıyor. Kurtarma çalışmalarına, yaklaşık 1000 kişi katılıyor.

Toprak kayması, Venezuela’nın başkenti Caracas’ın yaklaşık 67 kilometre güneybatısında, Aragua eyaletinin Las Tejerias kentinde cumartesi günü meydana geldi. Yoğun yağış ve fırtına ağaçları kökünden söktü; yakındaki dağlardan evlere doğru yaşanan toprak kayması sonucunda Las Tejerias çamur, taş ve devrilen ağaçlarla doldu.

AFP ajansına konuşan 65 yaşındaki bir adam, kurtarılmayı beklerken 40 dakika boyunca bir antene tutunduğunu anlattı. Evlerin sele kapılmasını izlediğini anlatan felaketzede, "Nehre kapıldım ve bir çatıdan başka bir şey bulamadım, antene tutundum" dedi.

Hayatı boyunca Las Tejerías'da yaşayan Carmen Meléndez ise "Köy yok oldu. Las Tejerías yok oldu" diye konuştu.

Yerel basına göre, felakette hayatını kaybedenler arasında en az iki çocuk da bulunuyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede üç günlük ulusal yas ilan etti.