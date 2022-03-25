Köy minibüsünün üzerine kayalar düştü: 2 öğrenci yaralandı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden aldığı yolcularla ilçeye bağlı Araköy köyüne giden Bekir Tozlu yönetimindeki 29 M 0894 plakalı köy minibüsü karayolunda ilerlerken İncirli-Asma köprü mevkiine geldiğinde dağdan kopan kaya kütleleri üzerine düştü.

Yuvarlanan kayalar köy minibüsünün camını kırarak diğer tarafından dışarı fırladı. Kazada kayalar minibüs içerisinde bulunan M.K. ve K.S.D. isimli kız öğrencileri yaraladı. Yaralı öğrenciler Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayda kafasına aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan M.K. ameliyata alınırken diğer yaralı K.S.D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kürtün Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerimiz hafta sonu izinli olarak köy minibüsü ile evlerine giderken havaların ısınması nedeniyle donma-çözünme olayı sonucu oluşan heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçalarının araca çarpması nedeniyle çocuklarımızda yaralanma meydana geldi. 2 yaralı çocuğumuz var. 1 tanesinin durumu ağır. Verdikleri bilgiye göre, kafasında oluşan bir kırık ve kanama söz konusu" dedi.

Taşbilek, olayın ardından geçici süreliğine ulaşıma kapatılan Gümüşhane-Kürtün-Tirebolu karayolunun kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldığını, uzmanların bölgede yapacağı incelemeden sonra yolla ilgili son kararı vereceklerini de sözlerine ekledi.

Aynı bölgede 15 gün önce de benzer bir olay yaşanmış, hareket halindeki yolcu minibüsünün üzerine dağdan kopan kaya parçaları düşmüş, sürücü kayaları son anda fark etmişti. (İHA)