'Kovuldu' haberi sonrası son yazısını yazdı: Onurum kabul etmiyor...

Sedat Peker'in Hadi Özışık'la yaptığı telefon görüşmesini paylaşması sonrası Süleyman Soylu, hem Hadi hem de Süleyman Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu gelişmenin ardından Hadi Özışık'ın tv100'deki programdan Süleyman Özışık'ın da Türkiye gazetesinden kovulduğu iddia edilmişti.

Önce Hadi Özışık iddiayı yalanlayarak kendisinin görevinden ayrıldığını söylerken, benzer bir açıklama Süleyman Özışık'tan da geldi.

Süleyman Özışık, bugün Türkiye gazetesindeki köşe yazısında, "İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun yaşanan diyaloglarda adım geçtiği için hakkımda yaptığı bir suç duyurusu var. Üzerimde oluşan böyle bir şaibe varken köşe yazarlığına devam etmeyi onurum kabul etmiyor. Bu nedenle; bana inanmalarına, arkamda durmalarına ve "Yazılarına devam et" demelerine rağmen gazetem 'Türkiye'nin yönetiminden müsaade istedim... Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.

Görüşmede adı nasıl geçmişti?

Sedat Peker'in yayınladığı görüşme kaydında Hadi Özışık, Peker'in YouTube için çektiği videodan adının çıkarılmasını istemiş, "Süleyman Bey'le görüşmeye giden Süleyman Özışık" demişti.