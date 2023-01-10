Kosova: Sırbistan'a daha fazla baskı yapılmalı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kamuoyunda "Fransız-Alman planı" olarak bilinen ve AB ile ABD'nin desteklediği iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi planını "müzakereler için iyi bir temel” olarak nitelendirdi.

Kosova'nın amacının, karşılıklı tanınmayı içeren nihai anlaşmayla Sırbistan ile ilişkileri normalleştirmek olduğunu aktaran Kurti, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa, Almanya ve ABD'nin desteklediği AB planını müzakerelerin devamı için iyi bir temel olarak gördük. Sırbistan'ın ise 27 Ekim 2022'de Belgrad'da yapılan Milli Güvenlik Konseyi toplantısında planı reddettiği aynı zamanda (eski Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan) Miloseviç'in parti sözcüsü olan Sırbistan Dışişleri Bakanı (Ivica) Dacic tarafından açıklanmıştı."

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da iki ülkeyi ziyareti sırasında karşılıklı tanımadan bahsettiğini hatırlatan Kurti, "Bu anlaşma (Fransız-Alman planı) için olması gereken, Rusya Federasyonu ile dış politikasını koordine etmek için anlaşarak AB'nin dış ve güvenlik politikasına vicdansızca saldıran Belgrad'a ek bir baskıdır ki bu üye ülkelerin ve AB’ye üye olmak isteyen ülkelerin senkronizasyonunu, uyumunu gerektirir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet'in, 11-13 Ocak tarihlerinde Kosova ve Sırbistan'ı ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda varılması gereken kapsamlı bir anlaşmayı desteklemek için ziyaretler yapması bekleniyor.

Kurti, Chollet'in Kosova ziyaretinin, Ukrayna'daki savaşın birinci yıl dönümünün yaklaştığı önemli bir zamanda gerçekleşeceğini belirterek, "Sırbistan yaptırım uygulamamak ve Rusya'nın saldırganlığını kınamamakla kalmadı, aynı zamanda 2022'de Rusya ile çok zararlı üç anlaşma yaptı" ifadelerini kullandı.