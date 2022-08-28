Korucular silah doğrulttukları kadınları darp eti

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kelehkê kırsal mahallesinin Çınar mezrasında korucular, köy girişine bir TIR bırakmak istedi. Buna tepki gösteren yurttaşlar ile korucular arasında tartışma çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, korucuların iki kişiyi darp etmeye başlaması üzerine diğer yurttaşlar da olay yerine geldi. Olay yerine gelen yurttaşlar arasında bulunan kadınlara silah doğrultan korucular, kadınları taş ve sopalarla darp etti.

Olayın büyümesi üzerine korucular köyden ayrılırken, saldırıda yaralanan Adla Orhan, Mesude Orhan, Dilan Orhan, Rıfha Orhan ve Fethullah Orhan tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Darp edilen kadınlardan Adla Orhan, "Yaklaşık 20 kişiydiler, saldırdılar. Kendilerine yapmamalarını söyledim. Elindeki taşla kafama vurdu. Onları tanıyordum. Biri kırmızı biri de mavi gömlekliydi" dedi.

Yaralı Dilan Orhan ise, köyden çıkmak için hazırlandıkları sırada korucuların saldırısına uğradıklarını söyledi. Orhan, "Korucular yolumuzu kesti. Dövdüler, silah çekip, tehdit ettiler. Babamın kaşını yarıp, annemi yere düşürüp, tekmelediler. Babamın kolunu kırıp, kafasına taşla vurdular" ifadelerini kullandı.