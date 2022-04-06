Koronavirüsün hibrit varyantı XE: Uzmanlardan 'endişelenmeyin' açıklaması

XE olarak bilinen hibrit Covid varyantı yeni bir tartışma konusu olurken uzmanlar insanları gereksiz yere endişelenmemeleri konusunda uyardı.

XE'nin bir rekombinant olduğu, yani temelde iki farklı virüsün veya her ikisinin özelliklerine sahip varyantların bir karışımı olduğu belirtiliyor. XE, iki Omicron varyantı alt tipi BA.1 ve BA.2'nin bir karışımı.

Newsweek'te yer alan habere göre, Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden mikrobiyoloji ve immünoloji doçenti Jeremy Kamil, insanların XE konusunda endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Jeremy Kamil Newsweek'e verdiği demeçte, "Genel olarak, insanların bu varyantları bu kadar çok abartmasını yararsız buluyorum" derken, "Bunların özel veya benzersiz bir tehdit oluşturması pek olası değil ve bunlara sanki öyleymiş gibi davranmamalıyız" ifadesini kullandı.

Cardiff Üniversitesi Tıp Eğitimi Merkezi'nden Andrew Freedman da XE'nin şu anda gereksiz bir endişeyle ele alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Freedman, "Bu rekombinantların tam önemini değerlendirmek için henüz çok erken ama bu aşamada gereksiz yere endişelenmemek gerekir" dedi.