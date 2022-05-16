Koronavirüsten 4 ölüm

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 128 bin 957 testten 1254’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirdi. İyileşen hasta sayısı 1358 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 638 bin 328 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.