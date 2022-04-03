Koronavirüste bugün: 38 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı’nın 3 Nisan’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 211 bin 68 testten 9 bin 21’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 38 kişi daha yaşamını yitirdi. İyileşen hasta sayısı 10 bin 312 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 89,4 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Yüzde 626 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor. 2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 85,2 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 82,8 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 77,6 ile İstanbul yer alıyor.