Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 139 bin 482 testte 1310 vaka tespit edildi.
5 kişi hayatını kaybederken, 1289 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs tablosu: 5 ölüm, 1310 yeni vaka
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 139 bin 482 testte 1310 vaka tespit edildi.
5 kişi hayatını kaybederken, 1289 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.