Koronavirüs tablosu: 4 ölüm, 940 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 134 bin 252 testte 940 vaka tespit edildi.

4 kişi hayatını kaybederken, 1237 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Haber

Türk-İş: Yıllık gıda enflasyonu yüzde 100'ü aştı