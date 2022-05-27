Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 134 bin 252 testte 940 vaka tespit edildi.
4 kişi hayatını kaybederken, 1237 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
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Koronavirüs tablosu: 4 ölüm, 940 yeni vaka
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 134 bin 252 testte 940 vaka tespit edildi.
4 kişi hayatını kaybederken, 1237 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.