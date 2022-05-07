Koronavirüs tablosu: 11 ölüm, 1661 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybederken, 1661 yeni vaka tespit edildi.

1843 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosu

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