Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybederken, 1661 yeni vaka tespit edildi.
1843 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosu
Kadın Dayanışma Komiteleri
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Koronavirüs tablosu: 11 ölüm, 1661 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybederken, 1661 yeni vaka tespit edildi.
1843 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosu