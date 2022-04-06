Koronavirüs tablosu: 10 bin 314 vaka, 41 ölüm

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 220 bin 536 testte 10 bin 314 vaka tespit edildi. 41 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 332 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 220 bin 536 testte 10 bin 314 vaka tespit edildi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,37 olarak belirlendi.