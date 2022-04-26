Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacağı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "en önemlilerinden biri" dediği ve maske kullanımı konusu dahil olmak üzere pek çok tedbirin ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısı saat 12.00'de başlayacak.

Toplantı sonunda kapalı alanlarda maske zorunluluğunun esnetilmesi veya tamamen kaldırılması bekleniyor.

Bakan Koca söz konusu toplantı için "Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın istiyoruz" demiş, çoğu ilin yoğun bakım ünitesinde koronavirüs hastası kalmadığını duyurmuştu.