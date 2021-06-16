Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Kurul, aşılamada geçilecek yeni kategorileri belirleyecek.
Kurulun, kademeli normalleşmeye ilişkin bir değerlendirme yapması da bekleniyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacak.
Haber Merkezi
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Kurul, aşılamada geçilecek yeni kategorileri belirleyecek.
Kurulun, kademeli normalleşmeye ilişkin bir değerlendirme yapması da bekleniyor.