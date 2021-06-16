Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacak.

Haber Merkezi

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. 

Kurul, aşılamada geçilecek yeni kategorileri belirleyecek.

Kurulun, kademeli normalleşmeye ilişkin bir değerlendirme yapması da bekleniyor. 

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