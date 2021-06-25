Korkut Eken'den Süleyman Soylu'ya: Şiddetle reddediyorum

Emekli Yarbay Korkut Eken, kendisi için 'Hiç sevmem. Karanlık bir tiptir' diyen Soylu'ya yanıt verdi.

Haber Merkezi

Faili meçhul cinayetlerle anılan ve son olarak Kutlu Adalı cinayetinin sorumlularından biri olduğu ortaya çıkan Korkut Eken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine ilişkin sözlerine yanıt verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, "Bizim literatürümüzde karanlık tip; uyuşturucu kaçakçıları, silah tacirleri, fuhuş çeteleri vesaire için kullanılan bir deyimdir.  Devlete bunca yıl hizmet etmiş, terörle mücadeleye yıllarını adamış bir vatansever olarak, bu sözleri ‘talihsiz bir açıklama’ olarak değerlendiriyorum" diyen Eken, "Hayatımın hiçbir noktasında karanlık bir tip olmadım. İçişleri Bakanlığı makamı bizim için kutsal olmakla birlikte, orada oturan ‘devlet adamlığı’ vasıflarını taşıması gereken bu kişinin açıklamalarını şiddetle reddediyorum" ifadesini kullandı.

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