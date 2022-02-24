Korkusuz Gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu: Evim basıldı

Korkusuz Gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, 5-6 kişilik bir grubun evine baskın yaptığını, kapıları tekmeleyerek eve zorla girmek istediklerini söyledi.

Memduh Bayraktaroğlu gece 23.01'de evinin basıldığını, jandarmadan yardım istediğini Twitter hesabından duyurdu.

Korkusuz Gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, yaşadıklarını Twitter'dan şu paylaşımlarla duyurdu:

''Değerli arkadaşlarım. Bu gece saat 23.01’de Bir grup eli sopalı yüzleri beyaz bezle örtülü evimin kapısına gelip çiçek sepetinden çiçek getirdiklerini söylediler.

Çiçekçinin Telefonunu istedim telefon numarası veremeyince şüphelendim ve bendeki telefon numarasından jandarma karakol komutanını aradım.

Hemen Akyaka jandarma karakol Komutanlığı aradım ve evime 5-6 kişilik bir grubun baskın yaptığını kapımı tekmeleyerek zorla evime girmek istediklerini söyledim

Jandarma Komutanında yüksek sesle konuşunca yardım çağırdım anladılar ve hep birlikte bahçemizi koşarak terk ettiler kısa bir süre sonra da jandarma ekibi geldi."

Bahçeli'den şikayetçiyim

Daha sonra Bayraktaroğlu "Öncelikle ülkü ocakları genel başkanına bana operasyon düzenlenmesi emrini veren MHP Genel başkanı Devlet Bahçeliden şikayetçiyim. kanıtım ülkü ocakları genel başkanının tarafıma gönderdiği tehtit mesajıdır" paylaşımını yaptı.

